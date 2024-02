Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Nachmittag stärker

Rheinmetall im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 345,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,7 Prozent auf 345,60 EUR. Bei 346,70 EUR erreichte die Rheinmetall-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 342,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 175.167 Rheinmetall-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 346,70 EUR erreichte der Titel am 12.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,32 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 226,50 EUR. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 34,46 Prozent Luft nach unten.

Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,11 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 342,00 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,65 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.758,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.415,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 14.03.2024 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.03.2025.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 13,69 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

