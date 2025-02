Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochmittag mit KursVerlusten

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 721,00 EUR ab.

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 721,00 EUR. Die Rheinmetall-Aktie sank bis auf 711,00 EUR. Bei 728,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 112.344 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 774,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.02.2025 erreicht. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 6,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 13.02.2024 auf bis zu 357,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Rheinmetall-Aktionäre betrug im Jahr 2023 5,70 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,54 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 751,38 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Rheinmetall veröffentlichte am 07.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 3,11 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,35 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 39,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,76 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,45 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Rheinmetall am 13.03.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 12.03.2026 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 21,38 EUR in den Büchern stehen haben wird.

