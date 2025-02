Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall fällt am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 722,20 EUR.

Der Rheinmetall-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 722,20 EUR. In der Spitze büßte die Rheinmetall-Aktie bis auf 711,00 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 728,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 181.834 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Bei 774,80 EUR erreichte der Titel am 04.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 357,20 EUR fiel das Papier am 13.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 50,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,54 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 751,38 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 07.11.2024 vor. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,11 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,35 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,45 Mrd. EUR – ein Plus von 39,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1,76 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 13.03.2025 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Am 12.03.2026 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 21,38 EUR je Rheinmetall-Aktie.

