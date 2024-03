Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall stabilisiert sich am Dienstagnachmittag

So entwickelt sich Rheinmetall

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 415,30 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Rheinmetall-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 415,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Rheinmetall-Aktie sogar auf 420,50 EUR. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 409,90 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 419,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 198.919 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 441,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 226,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,06 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 394,00 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Rheinmetall ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.758,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.415,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 13.03.2025 dürfte Rheinmetall die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2023 13,08 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

