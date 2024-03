Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagvormittag in Grün

Kursverlauf

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 419,90 EUR.

Das Papier von Rheinmetall legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 419,90 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bei 420,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 419,00 EUR. Zuletzt wechselten 11.425 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2024 markierte das Papier bei 441,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Am 05.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 226,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 85,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,06 EUR, nach 4,30 EUR im Jahr 2022. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 394,00 EUR.

Am 09.11.2023 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,31 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,65 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 1.758,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 1.415,00 EUR umsetzen können.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q4 2023 wird am 14.03.2024 erwartet. Schätzungsweise am 13.03.2025 dürfte Rheinmetall die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 13,08 EUR je Rheinmetall-Aktie.

