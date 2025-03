Blick auf Aktienkurs

Rheinmetall Aktie News: Hausse bei Rheinmetall am Mittwochmittag

12.03.25 12:06 Uhr

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 6,4 Prozent im Plus bei 1.228,00 EUR.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 6,4 Prozent auf 1.228,00 EUR zu. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1.261,00 EUR aus. Mit einem Wert von 1.185,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 605.789 Rheinmetall-Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 1.261,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 2,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 402,00 EUR am 11.03.2024. Abschläge von 67,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,53 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 1.029,25 EUR je Rheinmetall-Aktie aus. Am 07.11.2024 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,35 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,45 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 39,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 1,76 Mrd. EUR eingefahren. Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 13.03.2025 erwartet. Schätzungsweise am 30.04.2026 dürfte Rheinmetall die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren. In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 21,33 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT setzen Kursrally fort - Rheinmetall-Finanzbericht im Fokus XETRA-Handel DAX schwächelt nachmittags Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag schwächer

