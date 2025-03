Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall springt am Mittwochnachmittag an

So entwickelt sich Rheinmetall

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 7,7 Prozent auf 1.242,50 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 7,7 Prozent auf 1.242,50 EUR nach oben. Die Rheinmetall-Aktie legte bis auf 1.279,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 1.185,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 956.274 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 12.03.2025 markierte das Papier bei 1.279,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 2,98 Prozent Luft nach oben. Am 11.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 402,00 EUR. Mit Abgaben von 67,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,53 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 5,70 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1.029,25 EUR.

Am 07.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,11 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,35 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 39,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,76 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,45 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 13.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 30.04.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 21,33 EUR je Aktie aus.

