Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagmittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 544,80 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 544,80 EUR. In der Spitze gewann die Rheinmetall-Aktie bis auf 548,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 537,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 156.130 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Bei 571,80 EUR markierte der Titel am 09.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Bei 226,50 EUR fiel das Papier am 05.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 58,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,85 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 534,14 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 14.03.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,70 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 2.557,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.321,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Rheinmetall am 14.05.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 02.05.2025.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2024 auf 21,69 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels in Rot

Börse Frankfurt in Rot: DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Kaufempfehlung treibt RENK-Aktie an