Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 544,00 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 544,00 EUR zu. In der Spitze gewann die Rheinmetall-Aktie bis auf 548,20 EUR. Bei 537,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 342.194 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 09.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 571,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,11 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2023 (226,50 EUR). Mit Abgaben von 58,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 5,70 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,85 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 534,14 EUR an.

Am 14.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.557,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 2.321,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 14.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 02.05.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 21,69 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

