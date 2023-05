Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Rheinmetall 263,00 EUR

Um 11:47 Uhr stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 261,30 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 262,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 260,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 35.618 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 281,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.04.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 7,11 Prozent niedriger. Bei 140,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 86,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 276,43 EUR.

Am 16.03.2023 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,70 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,08 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 83,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.321,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.266,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Rheinmetall am 10.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2023 14,32 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

