Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagmittag fester

Aktien in diesem Artikel Rheinmetall 250,10 EUR

3,52% Charts

News

Analysen

Um 11:48 Uhr stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 247,20 EUR. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 250,20 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 245,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 121.103 Rheinmetall-Aktien.

Bei einem Wert von 281,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.04.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 12,12 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 140,45 EUR am 17.09.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,18 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 285,67 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Rheinmetall gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.363,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.266,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 01.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 14,27 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Mai 2023: Analysten sehen Potenzial bei Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie in Grün: Rheinmetall will bald weitere Panzer und Munition an Ukraine liefern - Auftrag aus Norwegen

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com