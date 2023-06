Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Montagnachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Rheinmetall 250,10 EUR

Um 15:51 Uhr sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,6 Prozent auf 249,20 EUR zu. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 250,20 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 245,10 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 197.069 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 281,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.04.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 11,41 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 140,45 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.09.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 43,64 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 285,67 EUR.

Am 04.05.2023 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. In Sachen EPS wurden 1,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,08 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.266,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.363,00 EUR ausgewiesen.

Am 10.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 14,27 EUR je Aktie belaufen.

