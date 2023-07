Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochvormittag nahe Nulllinie

Aktie im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 250,80 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie bewegte sich um 09:05 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 250,80 EUR. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 251,20 EUR an. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 249,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 251,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.278 Rheinmetall-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.04.2023 bei 281,30 EUR. Mit einem Zuwachs von 12,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 17.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 140,45 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,00 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 285,33 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 04.05.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,08 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.363,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.266,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2023 erfolgen. Am 01.08.2024 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 14,19 EUR je Rheinmetall-Aktie.

