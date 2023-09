Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Rheinmetall-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 254,50 EUR.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 254,50 EUR zu. Bei 255,30 EUR erreichte die Rheinmetall-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 252,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 65.340 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2023 markierte das Papier bei 281,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,53 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 140,45 EUR am 17.09.2022. Mit Abgaben von 44,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 289,50 EUR aus.

Am 10.08.2023 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,27 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,21 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.498,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.408,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 07.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 14,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

