Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagvormittag mit Aufschlag

12.09.25 09:28 Uhr
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagvormittag mit Aufschlag

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 1.886,00 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 1.886,00 EUR. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 1.892,00 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1.878,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 26.477 Rheinmetall-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.944,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.06.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 3,08 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 463,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 75,41 Prozent Luft nach unten.

Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 11,28 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 1.850,86 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 2,90 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,77 Prozent auf 2,43 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Rheinmetall dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 29,68 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
08:11Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025Rheinmetall OverweightBarclays Capital
08.09.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
29.08.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
