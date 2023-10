Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere zuletzt 2,7 Prozent.

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 2,7 Prozent im Plus bei 268,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Rheinmetall-Aktie sogar auf 269,40 EUR. Bei 263,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 184.733 Rheinmetall-Aktien.

Am 04.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 281,30 EUR an. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 4,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 142,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 46,89 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 297,14 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 10.08.2023. Das EPS belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,21 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.498,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.408,00 EUR in den Büchern standen.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 07.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 14,07 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels mit Zuschlägen

DAX aktuell: Schlussendlich Gewinne im DAX

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen am Nachmittag zu