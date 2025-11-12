DAX24.335 +1,0%Est505.784 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,21 +4,3%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.576 +2,0%Euro1,1571 -0,1%Öl64,54 -1,0%Gold4.128 ±0,0%
Aktienkurs im Fokus

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall legt am Mittwochmittag zu

12.11.25 12:04 Uhr
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall legt am Mittwochmittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 1.750,00 EUR.

Um 11:49 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 1.750,00 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.771,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1.735,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 57.254 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2.008,00 EUR) erklomm das Papier am 03.10.2025. 14,74 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 555,20 EUR. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 68,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 11,17 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 2.156,00 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 05.11.2025. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,11 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,78 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Rheinmetall am 11.03.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 18.03.2027 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 29,25 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
12:41Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
10.11.2025Rheinmetall OverweightBarclays Capital
07.11.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12:41Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025Rheinmetall OverweightBarclays Capital
07.11.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
06.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
04.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
15.09.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

