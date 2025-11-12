Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit angezogener Handbremse

So entwickelt sich Rheinmetall

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 1.730,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Rheinmetall-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 1.730,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.771,00 EUR. Bei 1.713,00 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 1.735,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 104.499 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei 2.008,00 EUR erreichte der Titel am 03.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 13,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 555,20 EUR. Mit Abgaben von 67,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Rheinmetall-Aktionäre betrug im Jahr 2024 8,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 11,17 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 2.153,00 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 3,34 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 3,11 EUR in den Büchern gestanden. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,78 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 18.03.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 29,25 EUR in den Büchern stehen haben wird.

