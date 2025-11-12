Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 1.756,50 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere um 09:06 Uhr 1,4 Prozent. Kurzfristig markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.758,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1.735,00 EUR. Bisher wurden heute 9.573 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Am 03.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2.008,00 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 14,32 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 555,20 EUR. Dieser Wert wurde am 13.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 68,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 8,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 11,17 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 2.156,00 EUR an.

Am 05.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,34 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 3,11 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,78 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.03.2027.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2025 auf 29,25 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

HENSOLDT-Aktie knickt aber ein, zieht RENK & Rheinmetall mit: Konzern plant weiteres Wachstum

Rheinmetall expandiert ins All: Satelliten-Strategie beflügelt auch Aktien von RENK und HENSOLDT

Barclays Capital: Overweight für Rheinmetall-Aktie