Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 285,20 EUR.

Das Papier von Rheinmetall legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 285,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Rheinmetall-Aktie sogar auf 286,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 284,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 105.776 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2023 auf bis zu 295,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 3,47 Prozent Luft nach oben. Am 20.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 173,60 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 39,13 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 337,14 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Am 09.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.758,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.415,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q4 2023 wird am 14.03.2024 erwartet. Schätzungsweise am 13.03.2025 dürfte Rheinmetall die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 13,67 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

