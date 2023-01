Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagmittag gesucht

Um 12:22 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 214,40 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Rheinmetall-Aktie bei 216,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 213,40 EUR. Zuletzt wechselten 62.703 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 30.06.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 227,90 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,92 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2022 bei 87,80 EUR. Mit Abgaben von 144,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 234,38 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 10.11.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,65 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,66 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.415,00 EUR im Vergleich zu 1.258,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 16.03.2023 terminiert. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 14.03.2024.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 10,55 EUR fest.

