Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag im Plus

Um 04:22 Uhr sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 234,80 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 238,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 232,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 166.644 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2023 bei 238,90 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 1,72 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 91,88 EUR am 22.02.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 155,55 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 246,75 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 10.11.2022. Das EPS wurde auf 1,65 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,66 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.415,00 EUR im Vergleich zu 1.258,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.03.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 14.03.2024 dürfte Rheinmetall die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 10,73 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie fester: Scholz sagt Ukraine Einsatz für schnelle Kampfpanzer-Lieferung zu

Rheinmetall-Aktie: Rheinmetall will 2023 die ersten 20 bis 25 Leopard 1 in die Ukraine schicken

Rheinmetall-Aktie in Grün: Bundesregierung stimmt Ausfuhr von Leopard-1-Kampfpanzern zu

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com