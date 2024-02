Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag gefragt

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,0 Prozent im Plus bei 359,30 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 3,0 Prozent im Plus bei 359,30 EUR. Kurzfristig markierte die Rheinmetall-Aktie bei 365,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 365,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 207.319 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Am 13.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 365,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 1,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 226,50 EUR fiel das Papier am 05.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 36,96 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,11 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 342,00 EUR an.

Rheinmetall ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,31 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,65 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,24 Prozent auf 1.758,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.415,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Rheinmetall am 14.03.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 13.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Rheinmetall.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 13,69 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

