Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagvormittag tiefer

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,3 Prozent im Minus bei 703,80 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,3 Prozent auf 703,80 EUR. Die Rheinmetall-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 688,00 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 695,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 69.639 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 774,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.02.2025 erreicht. 10,09 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 14.02.2024 auf bis zu 364,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2023 mit 5,70 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,52 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 744,43 EUR.

Am 07.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,11 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,35 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,45 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 39,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,76 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 13.03.2025 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 12.03.2026.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 21,33 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

