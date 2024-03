Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Mittag auf rotes Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 416,30 EUR nach.

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 416,30 EUR. Die Rheinmetall-Aktie gab in der Spitze bis auf 411,90 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 421,40 EUR. Zuletzt wechselten 84.937 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2024 auf bis zu 441,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 5,96 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 226,50 EUR. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 45,59 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,06 EUR, nach 4,30 EUR im Jahr 2022. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 394,00 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,31 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,65 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1.758,00 EUR gegenüber 1.415,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Rheinmetall am 14.03.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 02.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 13,08 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

