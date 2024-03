Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall schiebt sich am Mittwochvormittag vor

Rheinmetall im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 421,10 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 421,10 EUR zu. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 423,20 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 421,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.727 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 441,10 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 226,50 EUR. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 46,21 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,06 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 4,30 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 394,00 EUR angegeben.

Rheinmetall ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.758,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.415,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 14.03.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 02.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 13,08 EUR im Jahr 2023 aus.

