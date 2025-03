Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit positiven Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 1.274,00 EUR zu.

Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 1.274,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.337,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1.320,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 441.219 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 13.03.2025 auf bis zu 1.337,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,98 Prozent. Am 13.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 411,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 67,67 Prozent.

Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,66 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 1.249,56 EUR an.

Am 07.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,11 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,35 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 2,45 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,76 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Rheinmetall am 08.05.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 30.04.2026.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2024 auf 21,16 EUR je Aktie.

