Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag stärker

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 1.279,50 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 1.279,50 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.337,50 EUR. Mit einem Wert von 1.320,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 659.827 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 13.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1.337,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 4,53 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 13.03.2024 auf bis zu 411,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 210,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2023 mit 5,70 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,66 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 1.278,44 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 07.11.2024. In Sachen EPS wurden 3,11 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 2,35 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 39,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,45 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,76 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 30.04.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 21,16 EUR in den Büchern stehen haben wird.

