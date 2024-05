Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall schiebt sich am Vormittag vor

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Zuletzt wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 538,00 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 538,00 EUR. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 544,20 EUR an. Bei 543,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20.247 Stück gehandelt.

Am 09.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 571,80 EUR. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 5,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2023 (226,50 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 57,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 5,70 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,84 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 559,88 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 14.03.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,44 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,24 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 87,67 Prozent auf 2,56 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,36 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Rheinmetall am 14.05.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2024 21,47 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

