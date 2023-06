Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagnachmittag verlustreich

Aktien in diesem Artikel Rheinmetall 248,50 EUR

Um 15:52 Uhr rutschte die Rheinmetall-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 248,20 EUR ab. In der Spitze büßte die Rheinmetall-Aktie bis auf 246,10 EUR ein. Bei 250,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 106.044 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 281,30 EUR erreichte der Titel am 04.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 13,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 17.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 140,45 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 43,41 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 285,67 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 04.05.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,08 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.363,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 1.266,00 EUR eingefahren.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 01.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Rheinmetall.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 14,27 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.net

