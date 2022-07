Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verliert am Mittwochmittag

Die Rheinmetall-Aktie notierte um 13.07.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,9 Prozent auf 185,35 EUR. Im Tief verlor die Rheinmetall-Aktie bis auf 181,75 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 189,85 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 104.437 Rheinmetall-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 30.06.2022 auf bis zu 227,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 18,67 Prozent Luft nach oben. Bei 76,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.09.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 142,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 198,70 EUR.

Am 06.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,08 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,14 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,89 Prozent auf 1.266,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1.405,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.08.2022 erfolgen. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 03.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2022 10,96 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

