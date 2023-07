Kurs der Rheinmetall

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagnachmittag höher

13.07.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 252,70 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 252,70 EUR nach oben. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 253,10 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 252,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 118.206 Rheinmetall-Aktien den Besitzer. Am 04.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 281,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,32 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 140,45 EUR ab. Abschläge von 44,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 285,33 EUR an. Am 04.05.2023 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,15 EUR, nach 1,08 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 1.363,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.266,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,66 Prozent gesteigert. Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 10.08.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 01.08.2024. Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 14,19 EUR je Rheinmetall-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Rheinmetall abgeworfen Rheinmetall-Aktie im Plus: Eröffnung des Rheinmetall-Werkes in der Ukraine soll innerhalb der kommenden drei Monate erfolgen

