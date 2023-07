Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagvormittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 246,20 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 246,20 EUR. Die Rheinmetall-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 245,50 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 252,40 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21.797 Stück gehandelt.

Am 04.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 281,30 EUR an. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 12,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.09.2022 bei 140,45 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 285,33 EUR an.

Rheinmetall gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 EUR in den Büchern gestanden. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.363,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.266,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 10.08.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2023 14,19 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Rheinmetall abgeworfen

Rheinmetall-Aktie im Plus: Eröffnung des Rheinmetall-Werkes in der Ukraine soll innerhalb der kommenden drei Monate erfolgen