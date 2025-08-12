Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochnachmittag gesucht

Rheinmetall im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 1.590,50 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 1.590,50 EUR zu. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1.615,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1.600,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 126.297 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei 1.944,00 EUR markierte der Titel am 02.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 22,23 Prozent Luft nach oben. Am 04.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 463,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 70,84 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 11,27 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1.919,50 EUR.

Am 07.08.2025 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,90 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,43 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 2,43 Mrd. EUR gegenüber 2,23 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 06.11.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 29,35 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

