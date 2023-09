Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verzeichnet am Mittwochmittag Verluste

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 253,70 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 253,70 EUR ab. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 253,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 254,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 28.606 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 281,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 10,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 140,45 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 44,64 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 289,50 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Am 10.08.2023 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,27 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,21 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.498,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.408,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 09.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 07.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 14,03 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie zieht an: Rheinmetall erhält weiteren Panzerauftrag für Ukraine

Rheinmetall-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

Rheinmetall-Aktie im Minus: Deutschland startet offenbar neuen Anlauf zur Entwicklung von Kampfpanzer