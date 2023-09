Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochvormittag kaum verändert

Notierung im Blick

Die Aktie von Rheinmetall hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 255,20 EUR zeigte sich die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Rheinmetall-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 255,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Rheinmetall-Aktie sogar auf 255,90 EUR. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 254,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 254,70 EUR. Bisher wurden heute 3.579 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Am 04.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 281,30 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 10,23 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.09.2022 bei 140,45 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 289,50 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,27 EUR, nach 1,21 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 1.498,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1.408,00 EUR umgesetzt.

Am 09.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 07.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 14,03 EUR je Rheinmetall-Aktie.

