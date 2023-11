Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagnachmittag im Aufwind

Blick auf Rheinmetall-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 279,40 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 279,40 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 281,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 276,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 137.122 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.04.2023 bei 281,30 EUR. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 0,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.11.2022 (158,15 EUR). Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 43,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 300,00 EUR.

Am 10.08.2023 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,29 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 1,65 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.498,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.415,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q4 2023 wird am 14.03.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 13.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 13,95 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

