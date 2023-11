Aktienkurs im Fokus

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagvormittag freundlich

13.11.23 09:22 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 277,50 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 277,50 EUR. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 277,60 EUR. Bei 276,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.224 Stück gehandelt. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (281,30 EUR) erklomm das Papier am 04.04.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Am 11.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 158,15 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 43,01 Prozent sinken. Experten gaben als mittleres Kursziel 300,00 EUR an. Rheinmetall veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 EUR, nach 1,65 EUR im Vorjahresvergleich. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.498,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.415,00 EUR erwirtschaftet worden waren. Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 13.03.2025. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 13,95 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

