Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall steigt am Nachmittag

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Rheinmetall konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 289,30 EUR.

Das Papier von Rheinmetall konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 289,30 EUR. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 290,40 EUR zu. Bei 287,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 101.814 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2023 markierte das Papier bei 295,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Am 20.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 173,60 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 337,14 EUR an.

Am 09.11.2023 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,31 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,65 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.758,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.415,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 13.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Rheinmetall.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 13,67 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

