Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 371,50 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 371,50 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 371,80 EUR. Bei 368,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 132.671 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 371,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 226,50 EUR. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 64,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,11 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 342,00 EUR.

Am 09.11.2023 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,31 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,65 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.758,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.415,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.03.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2023 13,62 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

