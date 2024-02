Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag gesucht

Rheinmetall im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 369,60 EUR nach oben.

Die Rheinmetall-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 369,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 373,50 EUR. Mit einem Wert von 368,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 247.335 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei 373,50 EUR erreichte der Titel am 14.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,06 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 226,50 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 38,72 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 4,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,11 EUR je Rheinmetall-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 342,00 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 09.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.758,00 EUR im Vergleich zu 1.415,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.03.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 13,62 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

