Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Mittag an Boden

Das Papier von Rheinmetall legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 252,60 EUR. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 252,70 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 247,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 61.111 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 08.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 262,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 3,66 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 16.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 140,45 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 79,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 254,25 EUR.

Am 10.11.2022 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,65 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.415,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.258,00 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Rheinmetall am 16.03.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Rheinmetall.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,84 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

