Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Kurs der Rheinmetall

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Rheinmetall legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 4,4 Prozent auf 439,70 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 4,4 Prozent auf 439,70 EUR. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 447,90 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 428,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 531.661 Stück.

Am 14.03.2024 markierte das Papier bei 447,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 1,86 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 226,50 EUR. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 94,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 4,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,06 EUR. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 400,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 09.11.2023. In Sachen EPS wurden 2,31 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,65 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.758,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.415,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 14.05.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 02.05.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 13,08 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Ausblick: Rheinmetall legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Rheinmetall-Aktie verliert: Rheinmetall liefert Spanien Artilleriemunition

DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rheinmetall von vor 5 Jahren eingebracht