Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Mittag seitwärts

Aktien in diesem Artikel Rheinmetall 266,60 EUR

-0,30% Charts

News

Analysen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die Rheinmetall-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 265,30 EUR. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 267,80 EUR aus. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 264,90 EUR. Mit einem Wert von 266,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 66.496 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (281,30 EUR) erklomm das Papier am 04.04.2023. Gewinne von 5,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.09.2022 bei 140,45 EUR. Mit einem Kursverlust von 88,89 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 267,75 EUR.

Am 16.03.2023 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,70 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 2.321,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 84,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 1.258,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 04.05.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 03.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Rheinmetall.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 14,30 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Rheinmetall-Aktie höher: Rheinmetall erhält Aufträge für Elektroauto-Bauteile von Geely

Rheinmetall-Aktie freundlich: Rheinmetall plant Reparatur und Wartung von ukrainischen Waffen in Rumänien

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com