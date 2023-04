Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag höher

Aktien in diesem Artikel Rheinmetall 267,30 EUR

-0,04% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,7 Prozent auf 267,20 EUR. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 267,90 EUR aus. Bei 266,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 116.577 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.04.2023 bei 281,30 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,01 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.09.2022 bei 140,45 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 90,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 267,75 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 16.03.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,70 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 2.321,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.258,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 04.05.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 03.05.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 14,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Rheinmetall-Aktie höher: Rheinmetall erhält Aufträge für Elektroauto-Bauteile von Geely

Rheinmetall-Aktie freundlich: Rheinmetall plant Reparatur und Wartung von ukrainischen Waffen in Rumänien

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com