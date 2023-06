Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Rheinmetall 245,20 EUR

Die Rheinmetall-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 246,20 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Rheinmetall-Aktie bis auf 245,10 EUR. Bei 248,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 73.960 Rheinmetall-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (281,30 EUR) erklomm das Papier am 04.04.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 12,48 Prozent niedriger. Am 17.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 140,45 EUR. Mit Abgaben von 42,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 285,67 EUR.

Am 04.05.2023 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das EPS lag bei 1,15 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 1,08 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.363,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.266,00 EUR in den Büchern gestanden.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 01.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 14,27 EUR im Jahr 2023 aus.

