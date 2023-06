Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochvormittag leichter

Aktien in diesem Artikel Rheinmetall 246,80 EUR

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 247,00 EUR. In der Spitze büßte die Rheinmetall-Aktie bis auf 246,70 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 248,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.202 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 281,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.04.2023). Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 12,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 140,45 EUR. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 75,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 285,67 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Am 04.05.2023 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,08 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.363,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.266,00 EUR in den Büchern standen.

Am 10.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 01.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 14,27 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

