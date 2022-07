Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verbilligt sich am Mittag

Um 14.07.2022 12:22:00 Uhr rutschte die Rheinmetall-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 183,35 EUR ab. Die Rheinmetall-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 182,25 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 186,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 37.385 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei 227,90 EUR erreichte der Titel am 30.06.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 19,55 Prozent wieder erreichen. Am 10.09.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 76,28 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 140,36 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 207,33 EUR.

Rheinmetall gewährte am 06.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,08 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 1,14 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 1.266,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 9,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.405,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q2 2022 wird am 05.08.2022 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 03.08.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 10,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.

