Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagnachmittag behauptet

Rheinmetall im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 254,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Rheinmetall-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 254,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 255,60 EUR. In der Spitze büßte die Rheinmetall-Aktie bis auf 252,40 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 253,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 60.364 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 281,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2023 erreicht. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 9,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.09.2022 (140,45 EUR). Abschläge von 44,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 285,33 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,08 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.363,00 EUR umgesetzt, gegenüber 1.266,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Rheinmetall am 10.08.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 01.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 14,19 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie stabil: Rheinmetall erhält milliardenschweren Auftrag von der Bundeswehr

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Rheinmetall abgeworfen