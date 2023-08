Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Kursentwicklung

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Rheinmetall legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 263,40 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere um 15:52 Uhr 1,3 Prozent. In der Spitze gewann die Rheinmetall-Aktie bis auf 264,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 260,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 86.999 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 281,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 6,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 17.09.2022 auf bis zu 140,45 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 46,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 285,33 EUR angegeben.

Am 10.08.2023 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,27 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 1,21 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.498,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.408,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 09.11.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 14,00 EUR je Rheinmetall-Aktie.

